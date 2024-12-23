В Бурятии сегодня морозно

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с.Температура воздуха днём -21…-26, местами -15…-20, по Прибайкалью и южной половине -8…-13.В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днём -22…-24.Сегодня в столице Бурятии ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.