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В Бурятии сегодня морозно

В Бурятии сегодня морозно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с.

Температура воздуха днём -21…-26, местами -15…-20, по Прибайкалью и южной половине -8…-13.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днём -22…-24.

Сегодня в столице Бурятии ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
прогноз погоды

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