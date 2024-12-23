В Бурятии сегодня морозно

В Улан-Удэ неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с.
Температура воздуха днём -21…-26, местами -15…-20, по Прибайкалью и южной половине -8…-13.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днём -22…-24.
Сегодня в столице Бурятии ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
В Улан-Удэ неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности
По легенде, произошло возгорание трансформаторного масла
В зоопарк Екатеринбурга
Он украшен яркими гирляндами
Открывал лично глава Бурятии
Днём ожидается 25 градусов ниже нуля
Похолодает на 5-8 градусов
В последнее время подобные случаи участились
Сотрудники МБУ «Горсвет» проверили гирлянду
Технику передали Бурятская таможня и Народный фронт
Спаситель и пострадавшая девушка встретились благодаря телешоу
Здание старой школы находится в аварийном состоянии
Он уже 100 лет стоит на страже рубежей Родины
О предстоящей наценке уже предупредили родителей учеников
Эксперты заявили, что она на 15% выше среднереспубликанской