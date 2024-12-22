В Улан-Удэ потушили «пожар» на ТЭЦ-1

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 состоялось пожарно-тактическое учение, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.По легенде, на территории масло-мазутного хозяйства произошёл разлив и последующее возгорание трансформаторного масла из наземного бака. Существовала угроза распространения пожара на соседние резервуары и рядом стоящее общежитие.Администрация ТЭЦ-1 провела условную эвакуацию, организовала аварийный слив горючей жидкости в подземный резервуар, привела в рабочее состояние стационарную систему пожаротушения и обесточила объект.Прибывшие пожарные произвели тушение разлившейся жидкости в обваловании и провели пенную атаку.Всего привлекалось 39 пожарных и 12 единиц пожарной техники.- От правильных решений и слаженных действий всех участников напрямую зависит объем ущерба и характер последствий, влияющих на работу ТЭЦ-1, поэтому регулярное проведение подобных пожарно-тактических учений имеет важное значение для нашего города, - отмечают в МЧС.