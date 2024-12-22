22 декабря

21 декабря

20 декабря

Популярное

В Улан-Удэ потушили «пожар» на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ потушили «пожар» на ТЭЦ-1
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По легенде, произошло возгорание трансформаторного масла

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 состоялось пожарно-тактическое учение, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

По легенде, на территории масло-мазутного хозяйства произошёл разлив и последующее возгорание трансформаторного масла из наземного бака. Существовала угроза распространения пожара на соседние резервуары и рядом стоящее общежитие.

Администрация ТЭЦ-1 провела условную эвакуацию, организовала аварийный слив горючей жидкости в подземный резервуар, привела в рабочее состояние стационарную систему пожаротушения и обесточила объект.

Прибывшие пожарные произвели тушение разлившейся жидкости в обваловании и провели пенную атаку.



Всего привлекалось 39 пожарных и 12 единиц пожарной техники.

- От правильных решений и слаженных действий всех участников напрямую зависит объем ущерба и характер последствий, влияющих на работу ТЭЦ-1, поэтому регулярное проведение подобных пожарно-тактических учений имеет важное значение для нашего города, - отмечают в МЧС. 

пожар учения МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ потушили «пожар» на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ потушили «пожар» на ТЭЦ-1
Общество, 22.12.2024
По легенде, произошло возгорание трансформаторного масла
В Бурятии усилились декабрьские морозы
В Бурятии усилились декабрьские морозы
Общество, 22.12.2024
Днём ожидается 25 градусов ниже нуля 
В Бурятии усилятся морозы
В Бурятии усилятся морозы
Общество, 21.12.2024
Похолодает на 5-8 градусов
В Иркутской области рысь вышла к людям
В Иркутской области рысь вышла к людям
Общество, 21.12.2024
В последнее время подобные случаи участились 
В Улан-Удэ городская ёлка засияла разноцветными огнями
В Улан-Удэ городская ёлка засияла разноцветными огнями
Общество, 21.12.2024
Сотрудники МБУ «Горсвет» проверили гирлянду
В Бурятии конфискованные телефоны вручили детям
В Бурятии конфискованные телефоны вручили детям
Общество, 21.12.2024
Технику передали Бурятская таможня и Народный фронт
История спасения после ДТП в Бурятии семилетней давности завершилась хэппи-эндом
История спасения после ДТП в Бурятии семилетней давности завершилась хэппи-эндом
Общество, 21.12.2024
Спаситель и пострадавшая девушка встретились благодаря телешоу  
В Бурятии построят новую школу взамен столетней
В Бурятии построят новую школу взамен столетней
Общество, 21.12.2024
Здание старой школы находится в аварийном состоянии 
Кяхтинский погранотряд в Бурятии отметил вековой юбилей
Кяхтинский погранотряд в Бурятии отметил вековой юбилей
Общество, 21.12.2024
Он уже 100 лет стоит на страже рубежей Родины
В сельской школе в Бурятии из-за терминала могут подорожать завтраки и обеды
В сельской школе в Бурятии из-за терминала могут подорожать завтраки и обеды
Общество, 21.12.2024
О предстоящей наценке уже предупредили родителей учеников
В Бурятии зарплата энергетиков подскочила почти до 80 тысяч рублей
В Бурятии зарплата энергетиков подскочила почти до 80 тысяч рублей
Общество, 21.12.2024
Эксперты заявили, что она на 15% выше среднереспубликанской

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^