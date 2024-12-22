По Улан-Удэ начал курсировать новогодний трамвай

Он украшен яркими гирляндами
Новогодний трамвай начал курсировать по Улан-Удэ. Это специальный вагон, который оформлен в новогодним стиле и украшен яркими гирляндами.
Он вышел на линию сегодня, 22 декабря, в 6 утра.
«Новогодний трамвай подарит вам праздничное настроение», - обратились к горожанам в МУП «Управление трамвая».
Такой вагон в столице Бурятии запускают ежегодно.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ запустили новогодние автобусы
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