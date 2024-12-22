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По Улан-Удэ начал курсировать новогодний трамвай

По Улан-Удэ начал курсировать новогодний трамвай
Общество,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Он украшен яркими гирляндами

Новогодний трамвай начал курсировать по Улан-Удэ. Это специальный вагон, который оформлен в новогодним стиле и украшен яркими гирляндами.

Он вышел на линию сегодня, 22 декабря, в 6 утра.



«Новогодний трамвай подарит вам праздничное настроение», - обратились к горожанам в МУП «Управление трамвая».

Такой вагон в столице Бурятии запускают ежегодно.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ запустили новогодние автобусы
трамвай Новый год

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