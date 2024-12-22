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«Якутия» перевезла белого медвежонка Вилюя на новое место жительства

«Якутия» перевезла белого медвежонка Вилюя на новое место жительства
Общество,  Фото:t.me/yakutia_aero

В зоопарк Екатеринбурга

Недавно белому медвежонку Вилюю и его сестре-близнецу Яне исполнился год, сообщили в авиакомпании «Якутия». Медвежата родились в республиканском зоопарке «Орто Дойду» в декабре 2023 года. Это третье по счёту потомство якутских белых медведей Колыманы и Ломоносова.

Медвежата уже достаточно подросли, и пришла пора начать самостоятельную жизнь. Первым от матери уехал Вилюй. Он поменяет якутскую прописку на уральскую.

22 декабря рейсом Якутск - Екатеринбург малыш улетел в свой новый дом - Екатеринбургский зоопарк.

«Там Вилюя с нетерпением ждёт белая медведица Хатанга, - считают в авиакомпании. - Перевозка Вилюя осуществлялась со всеми мерами предосторожности в специально оборудованном ящике».

Старшие сестра и брат медвежонка давно живут в других зоопарках. Хаарчаана в Санкт-Петербургском зоопарке, а Алмаз - в хабаровском зоосаде «Приамурский».

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