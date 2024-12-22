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В улусе Санага в Бурятии обновили почтовое отделение

В улусе Санага в Бурятии обновили почтовое отделение
Общество,  Фото:t.me/alexeytsydenov

Открывал лично глава Бурятии

Обновлённое отделение почты открыли в улусе Санага Закаменского района. Об этом в своих соцсетях вечером 21 декабря сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Сегодня утром вернулся из Москвы и сразу отправился с рабочим визитом в Закаменский район, – написал он в телеграм-канале. - В улусе Санага мы открыли сегодня обновлённое отделение почты. Село, как и сам район, отдалённое, поэтому даже в век высоких технологий без почты - никуда».

По словам главы Бурятии, «почта – это жизнь, связь – это жизнь, это возможности послать посылку, получить посылку, письмо отправить».

Кроме того, в отделении открыли и МФЦ.

«Можно сделать и паспорт, и загранпаспорт, и водительские права, в общем, все что касается государственных услуг можно сделать здесь на почте, – написал Цыденов. - Более 1400 жителям улуса Санага теперь это всё доступно, больше не нужно никуда ехать».

Также работает «уголок здоровья», где клиенты могут измерить температуру, давление, пульс и уровень кислорода в крови.

Почтовое отделение улуса Санага вошло в программу правительства России по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в сёлах и труднодоступных местностях. Всего в этом году в Бурятии модернизировано 24 отделения, а за три года- более 50.


Цыденов Почта России Закаменский район

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