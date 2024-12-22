В Бурятии усилились декабрьские морозы

Днём ожидается 25 градусов ниже нуля
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха днём составит -20, -25, местами -10, -15 градусов.
В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Днём морозно – до -23 градусов.
Открывал лично глава Бурятии
Днём ожидается 25 градусов ниже нуля
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Днём похолодает до -25