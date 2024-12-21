В Бурятии усилятся морозы

Жителей Бурятии предупреждают об усилении морозов.По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря по республике ожидается морозная погода. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов. На дорогах города и республики накаты.В воскресенье по республике ожидается преимущественно без осадков погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -27, -32, местами -33, -38 градусов, по Прибайкалью -17, -22, днём -20, -25, местами -10, -15 градусов.В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 28-30 градусов мороза, днём -20, -22.