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В Бурятии усилятся морозы

В Бурятии усилятся морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Похолодает на 5-8 градусов

Жителей Бурятии предупреждают об усилении морозов.

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря по республике ожидается морозная погода. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов. На дорогах города и республики накаты.

В воскресенье по республике ожидается преимущественно без осадков погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -27, -32, местами -33, -38 градусов, по Прибайкалью -17, -22, днём -20, -25, местами -10, -15 градусов.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 28-30 градусов мороза, днём -20, -22.

прогноз погоды морозы

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