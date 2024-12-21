В Бурятии усилятся морозы

Похолодает на 5-8 градусов
Жителей Бурятии предупреждают об усилении морозов.
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря по республике ожидается морозная погода. Температура воздуха понизится на 5-8 градусов. На дорогах города и республики накаты.
В воскресенье по республике ожидается преимущественно без осадков погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -27, -32, местами -33, -38 градусов, по Прибайкалью -17, -22, днём -20, -25, местами -10, -15 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 28-30 градусов мороза, днём -20, -22.
Похолодает на 5-8 градусов
В последнее время подобные случаи участились
Сотрудники МБУ «Горсвет» проверили гирлянду
Технику передали Бурятская таможня и Народный фронт
Спаситель и пострадавшая девушка встретились благодаря телешоу
Здание старой школы находится в аварийном состоянии
Он уже 100 лет стоит на страже рубежей Родины
О предстоящей наценке уже предупредили родителей учеников
Эксперты заявили, что она на 15% выше среднереспубликанской
Продукцию запрещено импортировать
А подешевевшие «трёшки» обойдутся в 40 с лишним тысяч
Они откроются со следующей недели
Днём похолодает до -25
В республике состоится очередной рождественский фестиваль
Абсолютный победитель получит барана