В Иркутской области рысь вышла к людям

Жители населённого пункту Порт Байкал Слюдянского района Иркутской области накануне заметили вблизи посёлка рысь. Животное заметили рано утром, рысь сидела на дороге. О выходе дикого зверя к людям сообщили в полицию.Ранее сотрудники отдела МВД России по Слюдянскому району неоднократно получали сообщения о выходе там животного и нападении на домашних зверей – собак и кошек. Только за последние две недели в полицию поступило четыре телефонных звонка о появлении рыси вблизи посёлка. Как правило её видели ночью или утром.- В каждом случае полицейские проверяли указанные факты и передавали информацию охотоведам и представителям заповедника для принятия мер реагирования с целью исключить возможность несчастного случая, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские в очередной раз напоминают туристами местным жителям о том, что дикие звери потенциально опасны. Не стоит приближаться к ним, кормить, пытаться фотографировать. Эти действия могут спровоцировать внезапное нападение.Кроме того, специалисты сообщают, что даже единичный факт кормления дикого зверя в конечном итоге губителен для него. Животное после этого начинает охотнее выходить к людям, что в конечном итоге ведёт к инцидентам с его участием и может привести к гибели людей, домашнего скота и самого зверя.