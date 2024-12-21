В Улан-Удэ городская ёлка засияла разноцветными огнями

Сотрудники МБУ «Горсвет» проверили гирлянду
На площади Советов в Улан-Удэ накануне главная городская ёлка засияла разноцветными огнями.
Сотрудники МБУ «Горсвет» проверили гирлянду. Работы по строительству Ледового городка продолжаются, остались последние штрихи, сообщили в пресс-службе мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», все горки уже готовы, огромный светодиодный шар установлен и даже «рукогрейки» на месте
. Очень скоро горожане смогут оценить всю красоту ледового городка, опробовать катушки и сделать яркие фотографии на память.
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