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В Бурятии конфискованные телефоны вручили детям

В Бурятии конфискованные телефоны вручили детям
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Технику передали Бурятская таможня и Народный фронт

Сотрудники Бурятской таможни приняли участие в мероприятии по вручению сотовых телефонов, ранее безвозмездно переданных в ДОО «Народный фронт», детям с ограниченными возможностями из Бурятии.

Событие состоялось в канун Нового года в центре региональной общественной организации детей-инвалидов. Здесь проходят реабилитацию и обучение навыкам самостоятельности дети с диагнозом ДЦП, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе колясочники, и другими тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями.

Восемь новых сотовых телефонов детям вручили заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов и председатель ДОО «Народный фронт» Юлия Ким.


- Приятно выступать сегодня в роли Деда Мороза и видеть счастливые лица детей, которые получили такие необходимые для их развития подарки. И вдвойне отрадно, что наша работа в данном аспекте полезна для общества, - отметил Александр Мартынов.

Кроме этого, в центр для общего пользования передан ноутбук Apple MacBook из этой же партии конфискованных товаров. Ещё пять телефонов из этой партии будут переданы на новогодние праздники в малообеспеченные семьи, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

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