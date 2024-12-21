В Бурятии конфискованные телефоны вручили детям









Сотрудники Бурятской таможни приняли участие в мероприятии по вручению сотовых телефонов, ранее безвозмездно переданных в ДОО «Народный фронт», детям с ограниченными возможностями из Бурятии.Событие состоялось в канун Нового года в центре региональной общественной организации детей-инвалидов. Здесь проходят реабилитацию и обучение навыкам самостоятельности дети с диагнозом ДЦП, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе колясочники, и другими тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями.Восемь новых сотовых телефонов детям вручили заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов и председатель ДОО «Народный фронт» Юлия Ким.- Приятно выступать сегодня в роли Деда Мороза и видеть счастливые лица детей, которые получили такие необходимые для их развития подарки. И вдвойне отрадно, что наша работа в данном аспекте полезна для общества, - отметил Александр Мартынов.Кроме этого, в центр для общего пользования передан ноутбук Apple MacBook из этой же партии конфискованных товаров. Ещё пять телефонов из этой партии будут переданы на новогодние праздники в малообеспеченные семьи, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.