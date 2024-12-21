История спасения после ДТП в Бурятии семилетней давности завершилась хэппи-эндом



Одной из них чуть не оторвало ногу. Если бы не Евгений, который оказался рядом, то, возможно, улан-удэнка осталась без ноги. В недавнем выпуске шоу «Остров сокровищ» молодой человек рассказал эту историю, а через соцсети откликнулась та самая пострадавшая, которая лично поблагодарила своего спасителя.



- В экстренных ситуация в своей жизни я оказывался достаточно часто. Я отдыхал с другом, шёл на пляж, навстречу выехал квадроцикл, за рулём был пьяный мужчина и две девушки на заднем сидении. Передо мной они врезались в столб и разлетелись в разные стороны. У одной оторвало ногу – бедро. Из подручных материалов была сумка, я оторвал ремень постарался затянуть жгутом, вызвали спасателей. Моя задача была в том, чтобы девчонка не потеряла сознание, - рассказал в эфире передачи Евгений.



К счастью, первая помощь, которую он оказал, существенно повлияла на судьбу девушки. Врачам удалось сохранить ногу, для этого провели несколько операций, после которых девушка училась заново садиться, поворачиваться.



После эфира на связь вышла та самая спасённая девушка. По её словам, она искала Евгения, но безуспешно. Всё, что она помнила о своём спасители – это имя Женя и голубые глаза, но благодаря телепередаче девушка смогла поблагодарить Евгения.



-Наконец-то я вас нашла. Очень хочется лично вас поблагодарить за то, что тогда спасли меня. Благодаря вам я с ногой! Спасибо огромное от всей души, что вы тогда мне помогли. Я правда в шоке, что спустя 7 лет я наконец-то это сделала. Если бы не вы, я умерла бы от потери крови и была бы без ноги, - призналась спасённая девушка.



Он ответил, что рад за неё. И из этой истории со счастливым концом смонтировал небольшое видео, которое опубликовал на своей странице в соцсети.



В комментариях многие подписчики Евгения признались, что не знали этой истории спасения жизни и искренне высказывали слова восхищения: «Женя, ты герой», «Нет слов», «Какой молодец», «Как круто», «Вот так выглядят герои», «Молодец, в такой ситуации не растеряться, помочь – уже похвально», «Она семь лет искала тебя и верила, что найдёт. И нашла. Я в приятном шоке», «Вот это история».



