В Бурятии построят новую школу взамен столетней

В 2025 году в селе Оймур Кабанского района Бурятии начнётся строительство школы. На эти цели из федерального бюджета направлено более 600 миллионов рублей. Работы начнутся в следующем году, сообщили в инфраструктурном блоке республиканского правительства.- Проект на строительство учебного заведения ранее уже был разработан. В ближайшее время документацию актуализируют, и в следующем году строители приступят к работе, - отметил зампред Правительства Бурятии Евгений Луковников.Существующая и единственная школа в Оймуре построена более ста лет назад. Деревянное здание сильно обветшало и находится в аварийном состоянии. Поэтому строительство новой школы здесь необходимо.- Школа будет рассчитана на 150 мест. Сейчас специалисты управления капитального строительства приступают к подготовке документации для проведения торгов, - добавил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Жители и учителя села неоднократно обращались к властям с просьбой построить новое учебное заведение. В августе этого года во время своего визита в Бурятию министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Бурятии Алексей Цыденов обсудили вопрос строительства школы в селе Оймур Кабанского района.