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В Бурятии изъяли мясо, молоко и творог, ввезённые из Монголии

В Бурятии изъяли мясо, молоко и творог, ввезённые из Монголии
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по РБ и Иркутской области
Продукцию запрещено импортировать

На досмотре автотранспорта и поездов, следующих из Монголии в Россию и в обратном направлении в МАПП «Кяхта» и ЖДПП «Наушки» в Бурятии изъяли животноводческую продукцию, ввезённая из соседней страны.

Граждане Монголии и России пытались ввезти 3 кг баранины, замороженное молоко и творог весом 4 кг.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении нарушителей возбуждены два административных дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Задержанная продукция возвращена на территорию Монголии.

Россельхознадзор Монголия

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