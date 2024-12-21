В Бурятии изъяли мясо, молоко и творог, ввезённые из Монголии





На досмотре автотранспорта и поездов, следующих из Монголии в Россию и в обратном направлении в МАПП «Кяхта» и ЖДПП «Наушки» в Бурятии изъяли животноводческую продукцию, ввезённая из соседней страны.Граждане Монголии и России пытались ввезти 3 кг баранины, замороженное молоко и творог весом 4 кг.- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.В отношении нарушителей возбуждены два административных дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Задержанная продукция возвращена на территорию Монголии.