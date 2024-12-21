Кяхтинский погранотряд в Бурятии отметил вековой юбилей

В пятницу, 20 декабря, пограничное управление ФСБ России по Бурятии – правопреемник легендарного 51-го Кяхтинского пограничного отряда – отметило круглую дату. Ему исполнилось сто лет.Праздничные мероприятия, посвящённые вековому юбилею, прошли в гарнизонном Доме офицеров в Кяхте. Поздравить стражей рубежей Родины прибыли ветераны Кяхтинского пограничного отряда и почётные гости – зампред правительства РБ по вопросам безопасности Вячеслав Сухоруков, главы приграничных районов и представители силовых структур республики.Нынешнему поколению пограничников представилась прекрасная возможность ещё раз выразить всем ветеранам Кяхтинского пограничного отряда, являющимся его неотъемлемой частью, глубокое уважение и почтение. У каждого из них за плечами – своя история.Лучших сотрудников, добившихся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, наградили грамотами и благодарностями от правительства республики и администрации Улан-Удэ. Перед всеми присутствующими выступили творческие коллективы из столицы Бурятии и Кяхты.Поздравление со столетием написал и глава Бурятии Алексей Цыденов.- Сегодня Кяхтинскому пограничному отряду – 100 лет! Его путь – действительно исторический. Пограничники боролись с бандами сепаратистов во времена становления Советского Союза, принимали участие в разгроме милитаристской Японии, защищали отечество в годы Великой Отечественной войны. И в наше время воины-пограничники продолжают с честью нести свою службу, – отметил он. – 100 лет славной истории защиты рубежей Отечества.У Кяхтинского пограничного отряда и в самом деле богатая и славная история. В 20-30-е прошлого годы столетия служившие в нём пограничники вписали немало героических страниц в историю пограничных войск. Его подразделения участвовали в ликвидации бандитизма в республике и вели напряжённую борьбу с контрабандистами, ставшими серьёзным препятствием в укреплении торговых связей с Монголией. А 20 декабря 1927-го отряду вручили Боевое Красное Знамя – символ славы и воинской чести. Именно эта дата стала днём части, который ежегодно отмечают ветераны и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии.Кяхтинские пограничники внесли героический вклад и в победу в боях на Халхин-Голе в 1939 году. Рота под командованием старшего лейтенанта Григория Михайлова самоотверженно сражалась в них, действуя в составе отдельного пограничного батальона. За образцовое выполнение боевых задач многих потом по указу президиума Верховного Совета СССР наградили орденами и медалями.В 1942 году сотни кяхтинских пограничников влились в состав знаменитой 106-й стрелковой Днепровско-Забайкальской дивизии, навеки прославившейся на полях сражений Великой Отечественной войны. За боевые подвиги воспитанников отряда отметили высшей наградой Родины – званием Героя Советского Союза. Его посмертно присвоили политруку заставы «Харацай» Алексею Маркову, героически погибшему при форсировании Днепра.Указом президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм звание Героя Советского Союза дали генерал-лейтенанту Николаю Олешеву. По постановлению Совета министров СССР от 24 августа 1972 года его имя присвоили пограничной заставе «Жиндо», а 22 октября 1970 года заставу «Кяхта» назвали в честь Героя Советского Союза, старшего лейтенанта Гармажапа Гармаева, который с 1942 по 1944 год служил в отряде переводчиком. Звание он получил за подвиги в войне с финнами в 1940-омПограничники Бурятии всегда были на передовой, в гуще важных событий. Они прошли боевыми дорогами на острове Даманский, в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе.Нынешние стражи границ достойно продолжают традиции предшественников. Несмотря на то, что пограничники-кяхтинцы охраняют сложный участок государственной границы, ни одному нарушителю не удалось беспрепятственно её пересечь, хотя такие попытки предпринимаются постоянно. А сама граница оснащается новыми техническими средствами. Неизменной остаётся лишь задача, которую пограничники Бурятии с честью выполняют вот уже 100 лет подряд – надёжно охранять рубежи своей Родины.