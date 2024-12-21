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В Бурятии зарплата энергетиков подскочила почти до 80 тысяч рублей

В Бурятии зарплата энергетиков подскочила почти до 80 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперты заявили, что она на 15% выше среднереспубликанской

В ближайшее воскресенье, 22 декабря, вся страна отметит День энергетика. Это профессиональный праздник людей, благодаря которым в наших домах есть свет и тепло.

В преддверии него в Бурятстате рассказали о ситуации в сфере энергетики в республике. Два года назад, в 2022-ом, деятельность по обеспечению электрической энергией, газом и паром и кондиционированию воздуха в формировании валового регионального продукта занимала 3%, а в январе-октябре 2024-го объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 32738,9 миллиона рублей, что на 14,4% больше по сравнению с тем же периодом 2023-го.

В структуре отгруженной продукции в целом по промышленному производству на эту отрасль пришлось 15,4%. Индекс производства за десять месяцев достиг 111%, в том числе 113,8% – по производству, передаче и распределению электроэнергии и 99,2% – пара и горячей воды и кондиционированию воздуха.

За это время в Бурятии произвели 5114,9 тыс. Гкал пара и горячей воды. В энергосфере в РБ трудятся 10700 человек (без внешних совместителей) или 25% от численности всех занятых в промпроизводстве. По данным Бурятстата, получают они примерно 79 728 рублей в месяц – это на 15,2% больше, чем в среднем по Бурятии.
электроснабжение электроэнергия зарплата Бурятстат

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