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Определены номинанты деловой дальневосточной премии

Определены номинанты деловой дальневосточной премии
Общество,  Фото:dfo.gov.ru
На неё было выдвинуто более 130 инвестиционных и общественных проектов

В Москве прошло заседание членов жюри ежегодной общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». В этом году на соискание премии было выдвинуто более 130 инвестиционных и общественных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Арктике.

- В 2024 году премия проходит в седьмой раз. Цели премии – показать Дальний Восток территорией роста и национального приоритета в развитии России на весь ХХI век, повысить информированность жителей страны о возможностях региона, вывести лучшие практики в экономике и бизнес, сформировать сплочённость государства, общества и бизнеса, усилить патриотические ценности и привлечь внимание широкой аудитории к реализуемым социальным и бизнес-проектам. Среди основных тем премии – поощрение компаний, помогающим проведению специальной военной операции, в том числе резидентов ТОР «Патриотическая», а также поддержка граждан и организаций, помогающих ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока, - сообщает сайт полномочного представителя президента РФ в ДФО.

Участвовать в премии «Звезда Дальнего Востока» могут представители всех одиннадцати дальневосточных регионов: инвесторы, общественные деятели, волонтёры, студенты, журналисты и блогеры. Отбор проходил по девяти ключевым номинациям. Инвестиционные проекты получат награду в номинациях «Стратегическое развитие», «Всё для Победы», «Лучший работодатель», «Развитие территорий». Высокотехнологичные производства выдвинуты в номинации «Технологические новации». СМИ и представители блогосферы оцениваются номинацией «Красной строкой». Наградой поощряются лучшие участники программы «Гектар» за лучшие проекты по поддержке специальной военной операции, созданию реабилитационных центров и мест отдыха для участников СВО, патриотическому воспитанию молодёжи. Отдельное внимание уделено поддержке вузов, волонтёрских и общественных организаций за реализацию социальных инициатив и проектов, направленных на усиление патриотического воспитания и содействие проведению специальной военной операции.

В состав жюри премии вошли представители руководства аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, федеральных министерств, общественных и деловых организаций, парламентарии. В отборе номинантов по общественным проектам приняли участие выпускники программы «Муравьев-Амурский 2030».

Во время заседания члены жюри обсудили проекты и компании, выдвинутые на соискание премии, а также различные форматы информационной поддержки номинантов.

ДФО премия

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