В Забайкалье возобновят полёты между Читой и Краснокаменском

Авиасообщение между Читой и Краснокаменском возобновится в последнюю неделю уходящего года. Авиакомпания «Аэросервис» выполнит четыре рейса с 26 по 30 декабря.- Подробное расписание рейсов и время вылета можно уточнить на сайте авиакомпании, - сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.Как отметили в ведомстве, с 2025 года пассажиры смогут быстро добраться и до других населённых пунктов края, в том числе тех, куда вылеты ранее были временно приостановлены. В новом году планируется осуществлять авиаперелёты из Читы в Юмурчен, Тунгокочен, Усугли, Красный Яр, Усть-Каренгу, Кыкер, Красный Чикй, Мензу, Кыру, Краснокаменск и Газимурский Завод.