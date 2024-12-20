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В Забайкалье возобновят полёты между Читой и Краснокаменском

В Забайкалье возобновят полёты между Читой и Краснокаменском
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Несколько рейсов сделают перед Новым годом

Авиасообщение между Читой и Краснокаменском возобновится в последнюю неделю уходящего года. Авиакомпания «Аэросервис» выполнит четыре рейса с 26 по 30 декабря.

- Подробное расписание рейсов и время вылета можно уточнить на сайте авиакомпании, - сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья.

Как отметили в ведомстве, с 2025 года пассажиры смогут быстро добраться и до других населённых пунктов края, в том числе тех, куда вылеты ранее были временно приостановлены. В новом году планируется осуществлять авиаперелёты из Читы в Юмурчен, Тунгокочен, Усугли, Красный Яр, Усть-Каренгу, Кыкер, Красный Чикй, Мензу, Кыру, Краснокаменск и Газимурский Завод.
авиаперевозки Забайкальский край

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