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В Агинском округе стартовало первенство по вольной борьбе

В Агинском округе стартовало первенство по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования станут отбором в сборную края на первенство ДФО

Сегодня, 20 декабря, в Агинском Бурятском округе стартовало первенство Забайкальского края по вольной борьбе на призы заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры и спорта России Бато Базарова. Мероприятие проходит в посёлке Агинское и продлится по 21 декабря.

Участие принимают юноши и девушки до 16 и 18 лет из Агинского округа, а также из Забайкальска, Красного Чикоя и Читы.

- Среди участников будет проводиться отбор в сборную Забайкалья, которая примет участие в первенстве Дальнего Востока. Также мы соревнования приурочили к 75-летнему юбилею тренера, - рассказали организаторы.

Как сообщили в краевом министерстве спорта, местом проведения стал спортивный комплекс «Бургэд».

Возрастное ограничение: 6+.
спорт вольная борьба Агинский Бурятский округ

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