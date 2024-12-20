В Агинском округе стартовало первенство по вольной борьбе

Сегодня, 20 декабря, в Агинском Бурятском округе стартовало первенство Забайкальского края по вольной борьбе на призы заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры и спорта России Бато Базарова. Мероприятие проходит в посёлке Агинское и продлится по 21 декабря.Участие принимают юноши и девушки до 16 и 18 лет из Агинского округа, а также из Забайкальска, Красного Чикоя и Читы.- Среди участников будет проводиться отбор в сборную Забайкалья, которая примет участие в первенстве Дальнего Востока. Также мы соревнования приурочили к 75-летнему юбилею тренера, - рассказали организаторы.Как сообщили в краевом министерстве спорта, местом проведения стал спортивный комплекс «Бургэд».