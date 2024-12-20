20 декабря

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Иркутская студентка представит Россию на конкурсе красоты в Китае

Иркутская студентка представит Россию на конкурсе красоты в Китае
Общество,  Фото:Байкальский госуниверситет
Мероприятие пройдёт в Гуанчжоу

В январе 2025 года студентка Байкальского государственного университета Дарья Орлова, представит Россию на международном конкурсе красоты в Китае. Она получила эту возможность, когда на конкурсе «Мисс туризм мира» завоевала титул первой вице-мисс «Самое красивое лицо России» в 2021 году.

Конкурс будет длиться 2 недели и пройдёт в городе Гуанчжоу, где за титул «Мисс туризм мира 2024» будет бороться 61 участница из различных стран мира. Девушкам предстоят фотосессии в различных одеждах, много интервью и мероприятий. Жюри будут оценивать не только внешний вид, но и стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение держаться перед камерой.

- Конкуренция огромная, я еду в Китай за новыми впечатлениями и знакомствами, - говорит Дарья. - Если все сложится удачно – буду рада победе. Нет – это опыт, а не самоцель. Я очень благодарна своим родителям – они меня поддерживали с 14 лет, как только я стала заниматься в модельном бизнесе. В 16 лет первый конкурс и победа в нём дались, можно сказать, легко. Что будет в Китае – посмотрим. С учёбой у меня проблем нет, спасибо педагогам БГУ, сессию я сдала заранее. 29 декабря улетаю. Жаль, что Новый год встречу не дома, а так настрой – решительный.

Как сообщили в Байкальском госуниверситете, Дарья учится на третьем курсе по направлению «Журналистика» БГУ, собирается после окончания вуза работать по специальности – на телевидении или радио. Знает английский, учит китайский язык, поэтому за коммуникации не переживает. Единственное за что волнуется, чтобы все наряды влезли в чемодан.
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