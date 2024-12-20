В Бурятии призывают заботиться о зимующих птицах

В Бурятии стартовала республиканская природоохранная акция «Зимующим птицам – нашу заботу». Сроки её проведения: с 19 декабря 2024 года по 25 февраля 2025 года.Целью акции является привлечение внимания подрастающего поколения к решению вопросов охраны окружающей среды, в частности, к проблемам питания зимующих птиц, сохранения их численности и поддержания видового разнообразия.- В Год семьи мы также должны формировать и укреплять общесемейных ценностей. А лучше всего это делается через общий досуг. Так в нашу акцию мы внесли изменения и добавили семейную номинацию «Зимующие птицы – семья», - сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра РБ. - В скором времени мы организуем видеоурок о видах птиц, зимующих в Бурятии, их правильной подкормке, а также мастер-класс по созданию искусственных гнездовий для птиц.Акция включает следующие номинации:1. Номинация «Эколого-просветительские занятия о зимующих птицах и правилах их подкормки» - для популяризации и поддержки проведения циклов эколого-просветительских уроков, занятий и мастер-классов, посвящённых зимующим видам птиц Республики Бурятии и правильной подкормке.2. Номинация «Изучение зимующих птиц Бурятии – «Российская зима 2024-2025» посвящена изучению зимующих птиц в Бурятии и организована в рамках всероссийского исследовательского проекта «Российская зима 2024-2025», проводимого союзом охраны птиц России.3. Номинация «Для каждой птицы особенный дом». Проводится в целях сохранения видового разнообразия птиц Бурятии, популяризации подготовки и развешивания искусственных гнездовий для разных видов. Для участия заполняется онлайн-форма, а также привозится работа в ГБУ ДО «РЭБЦ РБ» по адресу: пос. Орешкова, ул. Юннатов 19б.4. Номинация семейный конкурс «Зимующие птицы - семья» направлена на привлечение внимания к проблемам правильной подкормки зимующих птиц через популяризацию семейного совместного досуга и укрепление общесемейных ценностей.