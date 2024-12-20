В районе Бурятии сыграют в «Шагай наадан»

21 декабря в Закаменском районе Бурятии проводится турнир по бурятской игре «Шагай наадан». Мероприятие состоится в улусе Санага и посвящено открытию детского сада «Ургы».В турнире участвуют возрастные категории: дети до 13 лет, подростки с 14 до 19 лет и взрослые от 20 лет и старше. Форма участников – национальный бурятский костюм (дэгэл, малгай, бэhэ, гутал). Без формы спортсмены к турниру не допускаются.Будут разыгрываться три вида «Шагай наадан»: «Няhалалга», «Шуурэлгэ» и «Мори урилдаан». Участник турнира может принять участие только в одном виде игры. Кроме того, будет разыграно абсолютное первенство. В нём будут участвовать победители, занявшие первые места в возрастных группах по трём видам шагай наадан, - всего 9 человек.Победители, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями и ценными призами. Абсолютный чемпион турнира «Шагай наадан» получит приз – барана, сообщает отдел по работе с общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».