20 декабря

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В районе Бурятии сыграют в «Шагай наадан»

В районе Бурятии сыграют в «Шагай наадан»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Абсолютный победитель получит барана

21 декабря в Закаменском районе Бурятии проводится турнир по бурятской игре «Шагай наадан». Мероприятие состоится в улусе Санага и посвящено открытию детского сада «Ургы».

В турнире участвуют возрастные категории: дети до 13 лет, подростки с 14 до 19 лет и взрослые от 20 лет и старше. Форма участников – национальный бурятский костюм (дэгэл, малгай, бэhэ, гутал). Без формы спортсмены к турниру не допускаются.

Будут разыгрываться три вида «Шагай наадан»: «Няhалалга», «Шуурэлгэ» и «Мори урилдаан». Участник турнира может принять участие только в одном виде игры. Кроме того, будет разыграно абсолютное первенство. В нём будут участвовать победители, занявшие первые места в возрастных группах по трём видам шагай наадан, - всего 9 человек.

Победители, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями и ценными призами. Абсолютный чемпион турнира «Шагай наадан» получит приз – барана, сообщает отдел по работе с общественными объединениями администрации МО «Закаменский район».

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия шагай наадан национальные игры Закаменский район

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