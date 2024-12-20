В Чите за руль сели герои сказок

Перед Новым годом в столице Забайкалья за рулём общественного транспорта сели герои сказок. Так, водителем одного из троллейбусов стала. В ярком костюме, с обворожительной улыбкой, героиня русских народных сказок тепло приветствует пассажиров.- Именно она, Татьяна Вологдина, предложила своим коллегам – водителям троллейбусного управления города Читы - облачиться в эти предновогодние дни в костюмы разных сказочных персонажей. В итоге откликнулось более 20 человек, среди которых несколько Снегурочек, Медведь, Белка, Котейка, Тигра, Лисичка, Цыганка, Кощей, Малефисента и, конечно, Деды Морозы. С них-то и начиналась эта славная традиция. Точнее – с водителя Дмитрия Второва, первым примерившим несколько лет назад образ главного зимнего волшебника. Чуть позже, после его переезда в другой город, эту идею подхватило несколько коллег, - рассказали в администрации Читы.Как пояснили в троллейбусном управлении, водители не только тщательно продумали и воплотили в реальность свои образы, чтобы порадовать читинцев, но и внесли элементы оформления в рабочие места. Например, у Бабы Яги – это метла, чёрный кот, паутинка с паучками, у Лисы – колобок, смотрящий и на пешеходов, и на пассажиров в салоне.Теперь пассажиры с удовольствием делятся эмоциями, в красках описывают водителей и радуются звучащим знакомым мелодиям. Акция продлится до 10 января следующего года.