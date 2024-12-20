В Закаменске объяснили значение установленного арт-объекта

Многие жители Закаменска задаются вопросом о значении арт-объекта, установленного на благоустроенной территории между улицами Крупской и Ленина. На этот вопрос постаралась ответить городская администрация.- Начнём с того, что арт-объект носит название «Истоки Закамны». Основание – текстурированный бетон, как символ гор, ставших основой создания города. Металлический силуэт человека из латуни в центре композиции - символ труда закаменцев и их любви к родной земле. Разноцветные вставки на металлических трубах – символ добычи полезных ископаемых, которыми богата закаменская земля (нефрит, мрамор, гранит, лабрадорит, амазонит), - пояснили в мэрии.Напомним, что идея установки такого рода художественного произведения в современном прочтении принадлежит самим жителям, тем, кто принимал активное участие в выборе территории и обсуждении проектных решений при подготовке заявки на всероссийский конкурс.- Мы считаем, что арт-объект «Истоки Закамны» отлично вписался в пространство, он позволит сохранить в себе историческое наследие и передавать его следующим поколениям, - подытожили в администрации Закаменска.