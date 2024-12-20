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В Бурятии наградили работников театра оперы и балета

В Бурятии наградили работников театра оперы и балета
Общество,  Фото:сайт минкультуры РБ
Их удостоили почётных званий и наград

В Бурятии артисты театра оперы и балета удостоены почётных званий и наград. Церемония награждения прошла 18 декабря после показа одноактных балетов в рамках празднования 85-летия Бурятского театра оперы и балета.

С приветственным словом от лица главы и правительства Бурятии выступила зампред – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова. Также она вручила подарок – сертификат на 1 миллион рублей на укрепление материально-технической базы, провела церемонию награждения.

Заслуженными артистами Республики Бурятия стали: Наталина Александра, артист оркестра-ведущий концертмейстер, и Аранжуров Баяр, артист хора высшей категории. Заслуженным работником культуры Республики Бурятия стал Шобогоров Александр, заведующий художественно-постановочной частью.

Почётных грамот правительства Республики Бурятия удостоены: Струков Сергей, артист оркестра, ведущий концертмейстер; Балданова Дарима, костюмер; Намжилон Маргарита, гримёр-пастижер; Холхоев Тумэн, заведующий реквизитного цеха. Благодарственное письмо главы РБ вручили Доржиевой Саяне, начальнику отдела кадров.

Почётной грамоты Народного Хурала РБ удостоены: Пнева Вера, помощник режиссёра; Доржиев Борис, заведующий монтировочного цеха; Турпанова Людмила, портной; Алексеева Нина, артист хора высшей категории; Воронин Максим, артист хора высшей категории; Дамбиева Эржена, артист хора высшей категории.

На этом празднование 85-летия Бурятского театра оперы и балета не закончится. В рамках «Юбилейного марафона 85» состоится показ рок-мюзикла Сарантуи Жалцановой-Дмитриевой. После спектакля коллектив поздравит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и вручит награды министерства культуры республики, сообщили в ведомстве.

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