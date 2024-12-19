В районе Бурятии заметили рысь

Жителей призвали быть осторожными
Рысь заметили в посёлке Заиграево. Её встретили в районе улицы Кедровая. Об этом сообщили накануне вечером в группе «Заиграево-инфо.24/7».
В ЕДДС Заиграевского района жителей призвали быть осторожными и попросили не отпускать детей одних.
Как сообщал «Байкал-Daily», рысь ранее наведалась в населённые пункты Тарбагатайского района. Бесстрашные местные жители бросились за ней «в погоню», чтобы прогнать животное обратно в лес. Позже стало известно, что рысь погибла
.
Лучшие будут рекомендовать муниципальным районам и округам края
Участвовали школьники 2007-2014 годов рождения
Продолжается добрая традиция чествования долгожителей Тарбагатайского района
Победила сборная БГУ
100 лет исполнилось Галине Никитиной
За него каждому гостю придётся раскошелиться на сто рублей
Их раздражает дресс-код на работе
Сергей Рычков записал видеообращение к президенту страны
При этом парень не имеет водительских прав
А первоклашки за зиму и вовсе отдохнут дважды
Он объяснил, когда это сулит скорую смерть
Товар доставляла транспортная компания
Они начнут работу с завтрашнего дня
Горожанам не нравится получать на праздник одежду, парфюм и алкоголь
Новые тарифы утвердят на ближайшей сессии горсовета