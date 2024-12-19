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В районе Бурятии заметили рысь

В районе Бурятии заметили рысь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей призвали быть осторожными

Рысь заметили в посёлке Заиграево. Её встретили в районе улицы Кедровая. Об этом сообщили накануне вечером в группе «Заиграево-инфо.24/7».

В ЕДДС Заиграевского района жителей призвали быть осторожными и попросили не отпускать детей одних.

Как сообщал «Байкал-Daily», рысь ранее наведалась в населённые пункты Тарбагатайского района. Бесстрашные местные жители бросились за ней «в погоню», чтобы прогнать животное обратно в лес. Позже стало известно, что рысь погибла.
рысь дикие животные

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