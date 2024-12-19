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Часть улан-удэнцев не хотят одеваться по указке начальства

Часть улан-удэнцев не хотят одеваться по указке начальства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их раздражает дресс-код на работе

Почти половина (44%) офисных сотрудников из Улан-Удэ признались, что в их компаниях существует дресс-код. При этом 10% рассказали о строгих правилах в выборе одежды и аксессуаров. А у 34% работодатель просто просит придерживаться делового стиля.

Большинство (81%) горожан, которые трудятся в организациях, практикующих дресс-код, приобретают соответствующую корпоративным нормам офисную одежду за свой счёт. Каждому девятому (11%) начальство полностью компенсирует траты либо предоставляет вещи и обувь, ещё 3% расходы возмещают частично или выдают отдельные предметы гардероба – например, фирменные жилеты, блузы или рубашки, галстуки и т. д.
 
Каждому второму улан-удэнцу нравится дресс-код, принятый в компании, 81% относятся к этому с пониманием или спокойно и 13% офисных работников раздражает необходимость соответствовать корпоративному стилю. Таковы результаты опроса, который устроили представители сервиса SuperJob.
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