Часть улан-удэнцев не хотят одеваться по указке начальства



Каждому второму улан-удэнцу нравится дресс-код, принятый в компании, 81% относятся к этому с пониманием или спокойно и 13% офисных работников раздражает необходимость соответствовать корпоративному стилю. Таковы результаты опроса, который устроили представители сервиса SuperJob.



Большинство (81%) горожан, которые трудятся в организациях, практикующих дресс-код, приобретают соответствующую корпоративным нормам офисную одежду за свой счёт. Каждому девятому (11%) начальство полностью компенсирует траты либо предоставляет вещи и обувь, ещё 3% расходы возмещают частично или выдают отдельные предметы гардероба – например, фирменные жилеты, блузы или рубашки, галстуки и т. д.