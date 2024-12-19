В Улан-Удэ лихач «накопил» более 100 неоплаченных штрафов за полгода

В Улан-Удэ к административной ответственности за неуплату штрафов привлечён злостный нарушитель ПДД. Автомобиль «Тойота Камри» неоднократно попадал в объектив камер ГИБДД.За полгода водитель «накопил» более 100 неоплаченных штрафов на сумму свыше 90 тысяч рублей за превышение скоростного режима.С начала же года он превышал скорость около 180 раз.18-летнего молодого человека инспекторы остановили за управлением иномарки сегодня утром на улице Задорной. Как оказалось, право управления транспортом у него отсутствует, автомобиль зарегистрирован на мать.Парень сообщил, что не оплачивал штрафы в связи с финансовыми проблемами.- В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ - за неуплату административных штрафов в установленный срок и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ - за управление транспортом без соответствующего права. Материалы по фактам несвоевременной оплаты штрафов направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания, - сообщили в МВД по Бурятии.