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В Улан-Удэ лихач «накопил» более 100 неоплаченных штрафов за полгода

В Улан-Удэ лихач «накопил» более 100 неоплаченных штрафов за полгода
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
При этом парень не имеет водительских прав

В Улан-Удэ к административной ответственности за неуплату штрафов привлечён злостный нарушитель ПДД. Автомобиль «Тойота Камри» неоднократно попадал в объектив камер ГИБДД.

За полгода водитель «накопил» более 100 неоплаченных штрафов на сумму свыше 90 тысяч рублей за превышение скоростного режима.

С начала же года он превышал скорость около 180 раз.

18-летнего молодого человека инспекторы остановили за управлением иномарки сегодня утром на улице Задорной. Как оказалось, право управления транспортом у него отсутствует, автомобиль зарегистрирован на мать.



Парень сообщил, что не оплачивал штрафы в связи с финансовыми проблемами.

- В отношении нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ - за неуплату административных штрафов в установленный срок и ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ - за управление транспортом без соответствующего права. Материалы по фактам несвоевременной оплаты штрафов направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания, - сообщили в МВД по Бурятии.
ГИБДД водители штраф

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