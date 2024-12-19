Посланник Деда Мороза просит присвоить звание Героя России военному из Бурятии Артёму Дамбаеву

Посланник Деда Мороза просит присвоить звание Героя России сержанту Артёму Дамбаеву.Накануне, 18 декабря, посланник Деда Мороза Сергей Рычков встретился с родственниками Артёма Дамбаева и общественниками в Улан-Удэ. Ранее он побывал в селе Зугмара Забайкальского края, где родился герой.- 17 декабря 2024 года на малую Родину Артёма Дамбаева – в село Зугмара Забайкальского края, прибыл главный волшебник Нового года. Посланник Деда Мороза встретился с родными и односельчанами защитника Родины, вручил подарки детишкам Зугмарской начальной школы, - рассказали в Общественной палате Бурятии.Вместе с зугмарцами, а позже с родственниками погибшего бойца, общественниками в Улан-Удэ Рычков записал обращение к президенту России Владимиру Путину о присвоении звания Героя России Артёму Дамбаеву. Отмечалось, что видеообращение отправят на прямую линию. Напомним, прямая линия президента России Владимира Путина, совмещённая в этом году с большой пресс-конференцией главы государства, пройдёт сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве. Начало в 12:00 по московскому времени.- Официальным представителем Деда Мороза я работаю уже более 20 лет. За эти годы я объехал почти всю страну, поздравил тысячи детей и взрослых. Главная награда для меня - их улыбки и радость, - сказал известный журналист и волонтёр Сергей Рычков. - Когда я узнал о бесстрашном подвиге сержанта Артёма Дамбаева, сразу же принял решение поехать на Новый год в далёкую Зугмару, поздравить ребятишек, поддержать земляков Артёма.Артёму Дамбаеву было всего 25 лет. В спецоперации участвовал с первых дней, в составе танковый бригады из Улан-Удэ. Погиб 30 марта 2022 года.В тот день батальон попал в засаду, которая сопровождалась массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов со стороны противника. Следовавшая в заданном направлении боевая колонна оказалась в критической ситуации. Подбиты оказались шесть танков и три БМП.Командир мотострелкового взвода Балдан Цыдыпов, получивший от прямого попадания в БМП тяжелейшую контузию, первым принял бой. Он сумел развернуть свою подбитую машину вдоль дороги и встречным огнём вывести из боя бронетехнику противника. Израсходовав боекомплект машины, молодой офицер автоматом выбил заклинивший люк БМП, вытащил двух раненых подчинённых, забинтовал на скорую руку себя и под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым.Они продолжили неравный бой бок о бок с сержантом, заместителем командира боевой машины Артёмом Дамбаевым, которого удалось привести в сознание. Боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта.Оценив оперативно-тактическую ситуацию, Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам он вместе с товарищем остался прикрывать огнём отход своих сослуживцев. Вдвоём они спасли жизнь своим 150 сослуживцам, прикрывая безопасный отход колонны.Бой продолжался целых два часа. Артём погиб, Балдан выжил и позже получил звание Героя России.Общественники из Бурятии и Забайкальского края не раз просили проявить справедливость и присвоить Артёму звание Героя России посмертно.