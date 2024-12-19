19 декабря

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Посланник Деда Мороза просит присвоить звание Героя России военному из Бурятии Артёму Дамбаеву

Посланник Деда Мороза просит присвоить звание Героя России военному из Бурятии Артёму Дамбаеву
Общество,  Фото:родные Артёма Дамбаева
Сергей Рычков записал видеообращение к президенту страны

Посланник Деда Мороза просит присвоить звание Героя России сержанту Артёму Дамбаеву.

Накануне, 18 декабря, посланник Деда Мороза Сергей Рычков встретился с родственниками Артёма Дамбаева и общественниками в Улан-Удэ. Ранее он побывал в селе Зугмара Забайкальского края, где родился герой.



- 17 декабря 2024 года на малую Родину Артёма Дамбаева – в село Зугмара Забайкальского края, прибыл главный волшебник Нового года. Посланник Деда Мороза встретился с родными и односельчанами защитника Родины, вручил подарки детишкам Зугмарской начальной школы, - рассказали в Общественной палате Бурятии.

Вместе с зугмарцами, а позже с родственниками погибшего бойца, общественниками в Улан-Удэ Рычков записал обращение к президенту России Владимиру Путину о присвоении звания Героя России Артёму Дамбаеву. Отмечалось, что видеообращение отправят на прямую линию. Напомним, прямая линия президента России Владимира Путина, совмещённая в этом году с большой пресс-конференцией главы государства, пройдёт сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве. Начало в 12:00 по московскому времени.

- Официальным представителем Деда Мороза я работаю уже более 20 лет. За эти годы я объехал почти всю страну, поздравил тысячи детей и взрослых. Главная награда для меня - их улыбки и радость, - сказал известный журналист и волонтёр Сергей Рычков. - Когда я узнал о бесстрашном подвиге сержанта Артёма Дамбаева, сразу же принял решение поехать на Новый год в далёкую Зугмару, поздравить ребятишек, поддержать земляков Артёма.

Артёму Дамбаеву было всего 25 лет. В спецоперации участвовал с первых дней, в составе танковый бригады из Улан-Удэ. Погиб 30 марта 2022 года.

В тот день батальон попал в засаду, которая сопровождалась массированным артобстрелом, перекрёстным огнём из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов со стороны противника. Следовавшая в заданном направлении боевая колонна оказалась в критической ситуации. Подбиты оказались шесть танков и три БМП.

Командир мотострелкового взвода Балдан Цыдыпов, получивший от прямого попадания в БМП тяжелейшую контузию, первым принял бой. Он сумел развернуть свою подбитую машину вдоль дороги и встречным огнём вывести из боя бронетехнику противника. Израсходовав боекомплект машины, молодой офицер автоматом выбил заклинивший люк БМП, вытащил двух раненых подчинённых, забинтовал на скорую руку себя и под непрекращающимся огнём оказал первую медпомощь раненым.

Они продолжили неравный бой бок о бок с сержантом, заместителем командира боевой машины Артёмом Дамбаевым, которого удалось привести в сознание. Боевой расчёт занял круговую оборону, отвлекая огонь на себя до последнего боекомплекта.

Оценив оперативно-тактическую ситуацию, Цыдыпов отдал приказ молодым солдатам из других взводов быстрее покинуть поля боя. Сам он вместе с товарищем остался прикрывать огнём отход своих сослуживцев. Вдвоём они спасли жизнь своим 150 сослуживцам, прикрывая безопасный отход колонны.

Бой продолжался целых два часа. Артём погиб, Балдан выжил и позже получил звание Героя России.

Общественники из Бурятии и Забайкальского края не раз просили проявить справедливость и присвоить Артёму звание Героя России посмертно.  

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