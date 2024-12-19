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Зимние каникулы в Улан-Удэ будут длиннее, чем обычно

Зимние каникулы в Улан-Удэ будут длиннее, чем обычно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А первоклашки за зиму и вовсе отдохнут дважды

В комитете по образованию администрации Улан-Удэ рассказали, сколько в этот раз продлятся зимние каникулы в школах. Они будут длиннее, чем обычно – ученики городских СОШ отправятся на отдых в понедельник, 30 декабря, и вернутся за парты только через две недели, 13 января.

Первоклашки зимой и вовсе отдохнут дважды – их ждёт дополнительный перерыв в учёбе с 17 по 24 февраля. Согласно СаНПиН, это требуется для этого, чтобы дозировать нагрузку для учеников начальных классов.

Следующая рабочая неделя в Бурятии, как и по всей стране, окажется длинной. Она продолжится с 23-го по 28-ое число. Положенный по закону выходной с субботы, 28-го, перенесли на понедельник, 30-ое. Саму субботу при этом не стали делать сокращённой.

Новогодние каникулы в этот раз продлятся по 8 января включительно, то есть 11 дней. После трудиться предстоит всего два – 9-ое и 10-ое января.


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