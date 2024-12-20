В Бурятии чуть похолодает

Днём температура воздуха составит около 15 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 декабря по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -13, -18, местами -20, -25, по южному Прибайкалью до -4, -9 градусов.
В Улан-Удэ днём без осадков. Днём 15-17 градусов мороза, ветер переменный 2-7 м/с.
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