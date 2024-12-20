20 декабря

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Север Бурятии посетит музыкальный фестиваль

Север Бурятии посетит музыкальный фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике состоится очередной рождественский фестиваль

С 27 декабря по 30 января в Бурятии проведут 16-й Байкальский рождественский фестиваль. Традиционно мероприятие посетит Северо-Байкальский район. Артисты выступят для строителей бурятского участка БАМа. В этом году фестиваль увидят в посёлках Нижний Ангарск, Новый Уоян и Кичера, сообщает Бурятская государственная филармония.

Напомним, что мероприятие откроется 27 декабря в римско-католическом храме в Улан-Удэ (6+). Рождественский фестиваль начнётся с вечера органной музыки, на котором выступит московская органистка Елена Симонянц.

Также выступления пройдут в январе в колледже искусств им. П.И. Чайковского. В рамках фестиваля своё мастерство покажут квартет народных инструментов в составе Ирины Стачинской, Александры Скрозниковой, Александра Веретенникова и Михаила Турпанова (6+); фортепианный дуэт Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского (6+). Завершит музыкальный праздник вокально-хоровой концерт (6+) в честь 75-летия композитора Виктора Усовича.

Возрастное ограничение: 6+.
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