20 декабря

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В Бурятии проведут республиканский турнир по бухэ барилдаан

В Бурятии проведут республиканский турнир по бухэ барилдаан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования состоятся в Кяхте

21 декабря на юге Бурятии пройдёт XII традиционный республиканский турнир по национальной бурятской борьбе бухэ барилдаан. Спортивный праздник посвятят памяти II Пандидо Хамбо-ламы Содномпила Хэтэрхеева и году празднования 260-летия института Пандидо Хамбо-лам России.

- Турнир по бухэ барилдаан — это не только возможность увидеть восхитительные поединки сильнейших борцов, но и шанс окунуться в богатую культуру и традиции бурятского народа, - отметили в администрация Кяхтинского района.

Местом проведения соревнований станет районный спортивный зал «Олимп» в Кяхте. Турнир начнётся 21 декабря в 10:00. Торжественное открытие состоится в 13:00.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт национальные виды спорта бухэ барилдаан бурятская борьба

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