В Бурятии проведут республиканский турнир по бухэ барилдаан

21 декабря на юге Бурятии пройдёт XII традиционный республиканский турнир по национальной бурятской борьбе бухэ барилдаан. Спортивный праздник посвятят памяти II Пандидо Хамбо-ламы Содномпила Хэтэрхеева и году празднования 260-летия института Пандидо Хамбо-лам России.- Турнир по бухэ барилдаан — это не только возможность увидеть восхитительные поединки сильнейших борцов, но и шанс окунуться в богатую культуру и традиции бурятского народа, - отметили в администрация Кяхтинского района.Местом проведения соревнований станет районный спортивный зал «Олимп» в Кяхте. Турнир начнётся 21 декабря в 10:00. Торжественное открытие состоится в 13:00.