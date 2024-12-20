В Улан-Удэ пройдёт «новогодний» турнир по шашкам

В Бурятии проведут «новогодний» шашечный турнир. Участвовать в соревнованиях могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки.Турнир состоится 22 декабря в Улан-Удэ, в клубе «Огонёк». Регистрация участников пройдёт с 10:30 до 10:55. Первый тур начнётся в 11:00.Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шашки». Система проведения соревнования – швейцарская, 7 туров. Контроль времени – 15 минут до конца партии. Победители личного зачёта определяются по наибольшему количеству набранных очков и награждаются денежными призами.