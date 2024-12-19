В Бурятии стартует чемпионат республики по быстрым шахматам

В Бурятии пройдут чемпионаты республики по быстрым шахматам (рапид) и блицу. Соревнования проведутся в Улан-Удэ с 20 декабря по 22 декабря в городском шахматном клубе.Регистрация и медицинский допуск участников чемпионата по быстрым шахматам состоятся по месту проведения 20 декабря с 13:00 до 15:45. Открытие турнира и начало первого тура в 16:30. 21 декабря очередной тур начнётся с 10:30.На турнире по блицу регистрация и медицинский допуск участников пройдут по месту проведения 22 декабря с 9:00 до 10:10. Открытие турнира и начало первого тура запланировано на 10:30. Общее закрытие и награждение проведут 22 декабря в 16:00.К участию в соревновании допускаются шахматисты, имеющие ID РШФ и проживающие на территории Бурятии. Максимальное количество участников будет не более 72 человек.Награждение победителей и призёров проведут дипломами, медалями и денежными призами, сообщает федерация шахмат РБ.