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Иркутск отметили на смотре СНГ «Город, где хочется жить»

Иркутск отметили на смотре СНГ «Город, где хочется жить»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Диплом власти города получили за стратегию социально-экономического развития

Иркутск получил диплом XVII международного смотра-конкурса практик Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза «Город, где хочется жить». Проект администрации города был удостоен диплома в номинации «За разработку целостной системы стратегического планирования, обеспечивающей ускоренное, устойчивое и комплексное социально-экономическое развитие города».

- Получили ещё одно подтверждение того, что разработанная нами стратегия социально-экономического развития Иркутска до 2036 года – один из сбалансированных, чётких и понятных планов, - заявил мэр города Руслан Болотов. - Рады высокой оценке экспертами ключевого для Иркутска документа. В нём учтены современные реалии, успешная практика других городов и векторы, заданные федеральным центром. В основе лежат запросы жителей, поэтому он является не только эффективным, но и понятным для каждого. Это позволяет реализовать социально значимые проекты.

Проект стратегии разрабатывался больше года. Как заявили власти Иркутска, в итоге получился серьёзный научно-исследовательский труд. Концепция прошла публичные слушания и получила одобрение иркутян. Её реализация рассчитана с 2024 по 2036 год.
Иркутск конкурс

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