Студенты Бурятии соревновались в первенстве по шатару

16 декабря в Бурятии прошло первенство по шатару среди студентов профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений республики в рамках студенческой лиги. Мероприятие провели в стенах Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова.
Всего в турнире приняло участие 19 команд из различных учебных заведений. Как отметили в спортивном клубе «Байкальские волки», Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова на данном турнире представляли 3 команды: 2 из них сборные от институтов и 1 команда – сборная колледжа.
По результатам 7 туров победитель и призёры в командном первенстве определились следующим образом:
1 место – «БГУ – 1»;
2 место – «БГСХА – 1»;
3 место - №БГУ – 2».
Команда колледжа БГУ заняла 4 место.
Также были определены победители в личном зачёте.