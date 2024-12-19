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Студенты Бурятии соревновались в первенстве по шатару

Студенты Бурятии соревновались в первенстве по шатару
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки»
Победила сборная БГУ

16 декабря в Бурятии прошло первенство по шатару среди студентов профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений республики в рамках студенческой лиги. Мероприятие провели в стенах Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова.

Всего в турнире приняло участие 19 команд из различных учебных заведений. Как отметили в спортивном клубе «Байкальские волки», Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова на данном турнире представляли 3 команды: 2 из них сборные от институтов и 1 команда – сборная колледжа.

По результатам 7 туров победитель и призёры в командном первенстве определились следующим образом:
1 место – «БГУ – 1»;
2 место – «БГСХА – 1»;
3 место - №БГУ – 2».
Команда колледжа БГУ заняла 4 место.

Также были определены победители в личном зачёте.

Бурятия спорт вузы студенты шатар

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