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Проект библиотеки Бурятии стал призёром всероссийского конкурса

Проект библиотеки Бурятии стал призёром всероссийского конкурса
Общество,  Фото:скриншот проекта
Была отмечена база данных по истории баргузинских фамилий

Сотрудники Баргузинской межпоселенческой центральной библиотеки имени А. Н. Зайднера из Бурятии выиграли всероссийский конкурс библиотечных проектов «История семьи как часть истории народа» и получили диплом II-й степени в номинации «Библиотека как собиратель и хранитель семейной истории». В конкурсе приняли участие 245 библиотек из 54 регионов России.

Баргузинская библиотека представила электронную базу данных «Моя фамилия в истории Баргузина». Разработчики проекта – сотрудники сектора краеведения Баргузинской МЦБ под руководством Валентины Максимовой. Целью проекта стало выявление семей, чья родословная составляет историю Баргузинского края. На основе этого материала 2021 году сотрудники создали электронную коллекцию материалов о 16 родословных баргузинцев, внёсших значительный вклад развитие образования, здравоохранения, культуры, промышленности и сельского хозяйства.

К слову, работа над проектом продолжается. Тех, кто хочет стать его участником, могут обратиться в библиотеку по электронной почте: barguzin_cmb@mail.ru.

- Библиотека успешно реализует различные проекты, среди которых «Школа юного экскурсовода», «Летопись Баргузина», «Литературная карта Баргузинского района», «Моя фамилия в истории Баргузина» и другие. А 4 декабря этого года Баргузинская межпоселенческая центральная библиотека имени А. Н. Зайднера отметила свой 130-летний юбилей, - сообщает национальная библиотека РБ.
Бурятия конкурс библиотека

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