В Бурятии пошли республиканские соревнования по футзалу

В Бурятии прошёл региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу). В течении четырёх дней 63 команды мальчиков и девочек боролись за звание лучших в Гусиноозёрске.Соревнования проводились среди команд общеобразовательных организаций республики в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» по четырём возрастным группам у мальчиков и девочек. В соревнованиях приняли участие 630 школьников из районов Бурятии и города Улан-Удэ.Как сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, 9 декабря играла группа 2007-2008 годов рождения. Группа 2009-2010 гг.р. выступала 10 декабря, группа 2011-2012 гг.р. соревновалась 16 декабря, а группа 2013-2014 гг.р. – 17 декабря.1 место — МАОУ «СОШ №26» г. Улан-Удэ2 место -МАОУ « Петропавловская СОШ №1», Джидинский район3 место — МАОУ «СОШ №17» г. Улан-Удэ1 место — МБОУ «Кижингинская СОШ», Кижингинский район2 место – МБОУ «Селендумская СОШ», Селенгинский район3 место — МБОУ «Кударинская СОШ», Кяхтинский район1 место – МАОУ «СОШ №51» г. Улан-Удэ2 место – МАОУ «Утатуйская СОШ», Закаменский район3 место – МБОУ «СОШ №5» г. Гусиноозёрск1 место — МБОУ «Кударинская СОШ», Кяхтинский район2 место – МБОУ «Кижингинская СОШ», Кижингинский район3 место – МБОУ «Ацульская СОШ», Селенгинский район1 место — МАОУ «Лингвистическая гимназия №3» г. Улан-Удэ2 место — МБОУ «СОШ №4 г. Гусиноозёрск»3 место — МАОУ «Талецкая СОШ», Заиграевский район1 место — РЖД Лицей №10 г. Улан-Удэ2 место — МБОУ «Кударинская СОШ», Кяхтинский район3 место- МБОУ «Новоселенгинская СОШ», Селенгинский район1 место – МБОУ «Нижнесаятуйская СОШ», Тарбагатайский район2 место – МАОУ «Каменская СОШ №2», Кабанский район3 место – МАОУ «СОШ №49» г. Улан-Удэ1 место — МБОУ «СОШ №5» г. Гусиноозёрск2 место – МАОУ «Талецкая СОШ», Заиграевский район3 место – МБОУ «Кударинская СОШ», Кяхтинский районПобедители и призёры награждены кубками, медалями и специальными призами.