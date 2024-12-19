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В Бурятии пошли республиканские соревнования по футзалу

В Бурятии пошли республиканские соревнования по футзалу
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Участвовали школьники 2007-2014 годов рождения

В Бурятии прошёл региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу). В течении четырёх дней 63 команды мальчиков и девочек боролись за звание лучших в Гусиноозёрске.

Соревнования проводились среди команд общеобразовательных организаций республики в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» по четырём возрастным группам у мальчиков и девочек. В соревнованиях приняли участие 630 школьников из районов Бурятии и города Улан-Удэ.

Как сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, 9 декабря играла группа 2007-2008 годов рождения. Группа 2009-2010 гг.р. выступала 10 декабря, группа 2011-2012 гг.р. соревновалась 16 декабря, а группа 2013-2014 гг.р. – 17 декабря.

Итоговые результаты:

2007-2008 гг.р. Мальчики
1 место — МАОУ «СОШ №26» г. Улан-Удэ
2 место -МАОУ « Петропавловская СОШ №1», Джидинский район
3 место — МАОУ «СОШ №17» г. Улан-Удэ

2007-2008 гг.р. Девочки
1 место — МБОУ «Кижингинская СОШ», Кижингинский район
2 место – МБОУ «Селендумская СОШ», Селенгинский район
3 место — МБОУ «Кударинская СОШ», Кяхтинский район

2009-2010 гг.р. Мальчики
1 место – МАОУ «СОШ №51» г. Улан-Удэ
2 место – МАОУ «Утатуйская СОШ», Закаменский район
3 место – МБОУ «СОШ №5» г. Гусиноозёрск

2009-2010 гг.р. Девочки
1 место — МБОУ «Кударинская СОШ», Кяхтинский район
2 место – МБОУ «Кижингинская СОШ», Кижингинский район
3 место – МБОУ «Ацульская СОШ», Селенгинский район

2011-2012 гг.р. Мальчики
1 место — МАОУ «Лингвистическая гимназия №3» г. Улан-Удэ
2 место — МБОУ «СОШ №4 г. Гусиноозёрск»
3 место — МАОУ «Талецкая СОШ», Заиграевский район

2011-2012 гг.р. Девочки
1 место — РЖД Лицей №10 г. Улан-Удэ
2 место — МБОУ «Кударинская СОШ», Кяхтинский район
3 место- МБОУ «Новоселенгинская СОШ», Селенгинский район

2013-2014 гг.р. Мальчики
1 место – МБОУ «Нижнесаятуйская СОШ», Тарбагатайский район
2 место – МАОУ «Каменская СОШ №2», Кабанский район
3 место – МАОУ «СОШ №49» г. Улан-Удэ

2013-2014 гг.р. Девочки
1 место — МБОУ «СОШ №5» г. Гусиноозёрск
2 место – МАОУ «Талецкая СОШ», Заиграевский район
3 место – МБОУ «Кударинская СОШ», Кяхтинский район

Победители и призёры награждены кубками, медалями и специальными призами.

Бурятия футзал футбол спорт школа

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