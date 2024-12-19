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В Забайкалье стартовал конкурс проектов скульптур на тему СВО

В Забайкалье стартовал конкурс проектов скульптур на тему СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лучшие будут рекомендовать муниципальным районам и округам края

Конкурс на лучшие проекты скульптур, посвящённые специальной военной операции, запустили в Забайкальском крае. До 15 января все желающие могут отправить свои заявки с материалами, а после экспертный совет назовёт авторов трёх лучших работ и будет рекомендовать их проекты для воплощения районам края.

Организаторы предложили несколько тем для проектов, среди которых «Забайкалье и забайкальцы в специальной военной операции», «Герои фронта и тыла», «Победа в единстве», «Сохранение исторической памяти» и другие.

Поучаствовать в конкурсе могут профессионалы в области культуры и искусства, студенты средне-специальных или профессиональных, а также высших учебных заведений, архитекторы, дизайнеры. Принимаются индивидуальные и коллективные заявки.

Конкурсантам нужно предоставить проект с пояснительной запиской и иллюстрациями, 3D-моделями в компьютерной графике, макетами или графическими эскизами. Важно, чтобы автор указал место и размеры будущей скульптурной композиции.

Заявки будут принимать до 15 января 2025 года. Их можно отправить на электронную почту: mvc355401@yandex.ru с пометкой «Конкурс идей». Итоги подведут 20 января.

Жюри отберёт три лучших проекта, которые после будут рекомендовать муниципальным районам и округам Забайкалья. Победителей наградят дипломом и денежным призом – 100 тысяч рублей. О награждении участникам сообщат дополнительно, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение: 12+.
Забайкальский край СВО конкурс

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