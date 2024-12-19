В городе Бурятии выберут креативные ёлки

В Закаменске проводится городской конкурс семейного и коллективного творчества «Креативная ёлка 2024» в честь 90-летнего юбилея города и Года семьи. К участию принимаются любые интересные и оригинальные поделки новогодних ёлок: приветствуются необычные формы изделия, использование новых материалов, применение нестандартных цветов, технологические решения.Ёлка должна иметь прочную основу. Приветствуются всевозможные ёлки с фантазийными рисунками, с различными объёмными фигурками сказочных и мультипликационных персонажей, символами новогоднего праздника и наступающего года, стилизованными «сосульками», «конфетами», бусами, шарами и т.п. Форма созданной работы (ёлки) может быть любая. Кроме этого, ёлка должна иметь украшение. Высота ёлки должна быть не менее 1 метра 50 см.Конкурсант сам устанавливает конкурсную работу на территории городской площади в определенном для этого месте, применяя при этом свои средства. К работе должна быть приложена информация об участнике (Ф.И.О. всех участвующих в изготовлении ёлки).Конкурсные работы не возвращаются. Ёлка остаётся стоять на территории городской площади до окончания новогодних праздников, украшая территорию города.Заявка на участие направляется по электронному адресу: admzakamensk@mail.ru до 24 декабря. Конкурсные работы принимаются 25 декабря с 10:00 до 17:00 на центральной площади.Победители конкурса награждаются: 1 место – 20 тысяч рублей, 2 место – 15 тысяч рублей, 3 место – 10 тысяч рублей. Также будут поощрительные призы в размере одной тысячи рублей, сообщает администрация Закаменска.