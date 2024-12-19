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В районе Бурятии ветерана труда поздравили с 95-летием

В районе Бурятии ветерана труда поздравили с 95-летием
Общество,  Фото:администрация Тарбагатайского района
Продолжается добрая традиция чествования долгожителей Тарбагатайского района

Вчера, 18 декабря, в Тарбагатайском районе Бурятии отметила 95-летний юбилей жительница села Нижний Саянтуй, ветеран труда Нина Александровна Чупина. Со знаменательным событием юбиляра поздравили представители районной администрации, отдела социальной защиты населения по Тарбагатайскому району и администрации сельского поселения «Саянтуйское».

Юбиляру были переданы подарки и выражены слова искренней признательности и благодарности за труд в годы войны и послевоенное время. Гости пожелали Нине Александровне долгих лет жизни и здоровья, вручили поздравительную телеграмму от президента РФ, поздравительные адреса от главы Бурятии и Тарбагатайской районной администрации, сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта.

Как сообщили в администрации, родилась юбиляр в селе Газимурский Завод Читинской области в большой семье, в которой воспитывалось пятеро детей. В начале войны, в 1941 году, отец ушёл на фронт. Когда война закончилась, отец вернулся домой, но прожил недолго, оставив пятерых детей на попечении матери. Нине, как старшей сестре, чтобы помочь маме, с 14 лет пришлось работать. Работала она на приисках, добывала и мыла золото. Это был тяжёлый труд.

В 1947 году Нина вышла замуж. Муж тоже работал старателем на приисках. У них родилось пятеро детей. В 2011 году семья переехала в Тарбагатайский район.

Сегодня юбиляр – счастливая бабушка. У неё 10 внуков, 28 правнуков и 3 праправнука. Дожив до почтенного возраста, Нина Александровна остаётся доброжелательным и отзывчивым человеком. Тяжёлая трудовая жизнь сказалась в старости на её здоровье, и в 95-й юбилейный день рождения именинница очень благодарна дочери и зятю, которые ухаживают и заботятся о своей любимой маме.

Бурятия Тарбагатайский район долгожитель юбилей

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