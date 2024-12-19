Жительница Улан-Удэ отмечает вековой юбилей

Сегодня, 19 декабря, в Бурятии свой вековой юбилей отмечает Галина Владимировна Никитина. Она родилась 19 декабря 1924 года в городе Канск Красноярского края. В годы Великой Отечественной войны работала учеником печатника в типографии Канска.В 1942 году по направлению РК ВЛКСМ направлена на Север в Таймырский Госрыбтрест инструктором. В 1944 году утверждена заведующим учётом Дудинского райкома ВЛКСМ.В 1951 году переехала в Улан-Удэ и до 2009 года работала в торговых организациях города, занимала должность заведующей складами, магазинами. Трудовой стаж – более 60 лет. За добросовестный труд неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарностями.Супруг Ратмир Васильевич Никитин работал в Улан-Удэнском аэропорту инженером по спецоборудованию самолётов. Семья Никитиных вырастили и воспитали троих детей.- Всегда активная, жизнерадостная, весёлая, всю жизнь пела и хорошо танцевала. Даже когда ей исполнилось 90 лет, продолжала посещать два раза в неделю бассейн. На сегодняшний день она окружена заботой, любовью и теплом детей, внуков и родных, - говорит дочь Галины Владимировны - Елена Ратмировна.- В день рождения юбиляра поздравят представители управления социальной защиты населения по Улан-Удэ совместно с комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. Ей вручат персональные поздравительные открытки от президента России и главы Республики Бурятия, сертификат на получение единовременной денежной выплаты, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.