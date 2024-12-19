В Бурятии выявили нарушения в обращении с пестицидами и агрохимикатами

С 9 января по 17 декабря управление Россельхознадзора провело две внеплановые и 19 плановых проверок в Бурятии хозяйств, использующих агрохимию.Выявлено 19 нарушений, составлено 19 административных протоколов, вынесено 7 постановлений, по выявленным нарушениям направлено 12 материалов в суд, выдано 10 предписаний. Наиболее частым нарушением является факт отсутствия в ФГИС «Сатурн» информации об обороте партий химических веществ, а также нарушение регламентов их применения.- Надзорным ведомством проведено 221 наблюдение за соблюдением обязательных требований и 33 выездных обследования, в рамках которых было выявлено 11 случаев превышение предельно допустимой концентрации пестицидов и нитратов. Предпринимателям объявлено 190 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, также проведено 14 профилактических визитов, 1170 информирований и консультирований, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Всего в Бурятии на декабрь 2024 года в ФГИС «Сатурн» зарегистрированы 191 хозяйствующий субъект и 1180 площадок, осуществляющих оборот пестицидов и агрохимикатов.