В Бурятском оперном театре зрители смогут примерить хрустальную туфельку Золушки

Юные зрители смогут примерить хрустальную туфельку Золушки. Такая возможность появится у тех, кто придёт на музыкальную сказку «Золушка» в Бурятский театр оперы и балета 2,3,4 и 5 января.«Золушка» — это классическая сказка, исполненная на новый лад, где магия воплощается через музыку, вокал и танцы. Основное действие разворачивается под живое исполнение солистов оперы, которые исполняют яркие арии и дуэты.- Когда я исполняю роль Золушки, доброй, кроткой и милой девушки, испытываю огромное удовольствие. В таком красивом платье прийти на бал к принцу – это полный восторг. Как все знают, Золушка теряет хрустальную туфельку на балу. Во время спектакля, когда по сюжету будут искать хозяйку, артисты спускаются в зрительный зал и предлагают нашим зрителям тоже примерить туфельку, — рассказала солистка театра Оюна Дарижапова.После представления детей ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.