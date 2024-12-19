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«100 кругов ада»: В Бурятии продолжают бунтовать против перехода на «Сферум»

«100 кругов ада»: В Бурятии продолжают бунтовать против перехода на «Сферум»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики даже назвали его «дурдомом»

Ещё в конце ноября жители Бурятии начали возмущаться из-за решения Минобрнауки перевести учебные заведения на отечественную образовательную платформу «Сферум». Её позиционируют как закрытое безопасное пространство для учёбы и общения педагогов, учащихся и их родителей.

Родители школьников тогда заявили, что соответствующее приложение поддерживают далеко не все смартфоны и поинтересовались, насколько вообще правомерно решение о внедрении платформы. А недавно прибайкальцы выразили недовольство порядком регистрации в «Сферуме».

- Для чего подтверждать её через Госуслуги? Какие могут быть Госуслуги? Если вы делаете для детей, делайте чтоб всё было доступно, а не так, что при переходе нужно подтвердить сначала на Госуслугах, потом скачать одно, потом третье. Чтобы в этом «Сферуме» зарегистрироваться, нужно 100 кругов ада пройти, – заявили жители района в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Сельчане добавили, что учителя «заставляют нахально присоединяться» к платформе, обосновывая это тем, что придётся писать объяснительную в министерство. «Ок, напишем. Но в этом дурдоме регистрироваться неудобно», – отметили недовольные родители.

В Минобрнауки РБ, в свою очередь, заявили: информационно-коммуникационная образовательная платформа (ИКОП) «Сферум» – часть федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Моя школа», разработанной и внедрённой для развития отечественной цифровой образовательной среды. Она применяется в учебном процессе во всех общеобразовательных организациях России. Это специализированное виртуальное пространство для безопасного общения всех участников образовательных отношений, надёжно защищающее их «от несанкционированных подключений и возможной утечки персональных данных».

Работа в ИКОП проводится только с использованием только российского мессенджера «ВКонтакте». Регистрация же на Госуслугах позволяет получать различные образовательные услуги в электронной форме, дистанционно и в сжатые сроки.

- Безусловно, они могут предоставляться участникам образовательных отношений и не в электронном виде. Но министерство уверено, что будущее – за предоставлением этих услуг именно с помощью современных IT-технологий, – подчеркнули в ведомстве. – Министерство не считает процесс регистрации в «Сферуме» слишком сложным. По сути, нужно совершить всего три действия: скачать на свой сотовый телефон или компьютер/планшет приложение VK-мессенджер, войти через «ВКонтакте» или Госуслуги в это приложение и создать отдельный учебный профиль.

В Минобрнауки отметили: ИКОП – готовый сертифицированный программный продукт. Использование «Сферума» та или иная школа вправе закрепить в своём локальном нормативно-правовом акте. В таком случае это требование является законным и обязательным к исполнению.



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