В Бурятии немного ветрено

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по южной половине до умеренного. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура воздуха днём составит -10, -15, местами -20, -25, местами по Прибайкалью и южной половине -4, -9 градусов.В Улан-Удэ временами снег. Днём от -10 до -12 градусов, ветер переменный 4-9 м/с.