Квартиры в «национальном» квартале в Улан-Удэ сделают семейными

Квартиры в новом квартале «Улаан Хото», который построят в центре Улан-Удэ в рамках мастер-плана, будут семейного типа. При разработке проекта застройщик уделил особое внимание комфорту. К примеру, в каждой «однушке» сделают комнату и кухню-гостиную.
- Мы проектируем и построим квартиры с так называемой кухней-гостиной, которая представляет собой общее пространство для всех жильцов, – пояснил операционный директор группы компании-застройщика Владимир Антонов. – Это современная концепция, ориентированная на человека и семью и позволяющая людям общаться, не запираясь в отдельных комнатах.
Первый дом нового жилого квартала расположится недалеко от автовокзала в центре города. В нём будет 630 квартир – от студий до трёхкомнатных. Ранее в управлении комплексного развития территорий (УКРТ) рассказали и показали, как будет выглядеть «Улаан Хото». При его строительстве учтут особенности региона. К примеру, дома украсят национальной символикой, а при оформлении фасадов планируется использовать основные национальные цвета.