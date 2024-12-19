В Чите разыграют межрегиональный кубок по муай-тай

«Кубок Удоканской меди» по муай-тай пройдёт с 20 по 22 декабря в Чите. В соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятия и Забайкалья.- За первое командное место победители получат 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч рублей, а за третье – 50 тысяч рублей, - рассказал организатор соревнований Рустам Байраков.Предварительные поединки начнутся 20 декабря с 12:00 до 18:00. А в 15:00 состоится церемония открытия. Призёры и победители будут объявлены 22 декабря в 18:00.Местом проведения станет спортивный комплекс «Мегаполис Спорт». Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.