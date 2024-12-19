В Чите разыграют межрегиональный кубок по муай-тай

Ожидается участие спортсменов из четырёх регионов
«Кубок Удоканской меди» по муай-тай пройдёт с 20 по 22 декабря в Чите. В соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутской и Амурской областей, Республики Бурятия и Забайкалья.
- За первое командное место победители получат 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч рублей, а за третье – 50 тысяч рублей, - рассказал организатор соревнований Рустам Байраков.
Предварительные поединки начнутся 20 декабря с 12:00 до 18:00. А в 15:00 состоится церемония открытия. Призёры и победители будут объявлены 22 декабря в 18:00.
Местом проведения станет спортивный комплекс «Мегаполис Спорт». Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
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Ожидается участие спортсменов из четырёх регионов
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