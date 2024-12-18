Около 20 люков закрыли в Улан-Удэ после обращения общественников

В течение последних месяцев региональное отделение Народного фронта по обращениям горожан проверило несколько улиц, на которых оказались открыты канализационные люки.- Среди этих улиц и Боевая. Здесь напротив жилого дома и караоке-клуба сразу шесть люков угрожали безопасности прохожих. Они расположены на пешеходной дорожке. Кстати, следим за этими люкам уже не первый год и не раз обращали внимание администрации города на ситуацию. Эти люки открывают бездомные, - рассказали общественники.В декабре активистам в комитете городского хозяйства сообщили, что все люки на Боевой наконец-то закрыты.- Ранее мы просили закрыть и отремонтировать провалы ещё на нескольких улицах города. Открытые люки были выявлены на разных улицах в сотых кварталах, на улице Тобольская и в Железнодорожном районе города, - продолжили в региональном отделении Народного фронта.На сегодня обезопасить удалось свыше 20 коллекторов.