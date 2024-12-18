В Советском районе Улан-Удэ рассказали о графике ёлок

Представления также пройдут на дворовых территориях
В Улан-Удэ опубликован календарь новогодних мероприятий Советского района. В преддверии Нового года, с 20 декабря во детских площадках и площадях пройдут новогодние представления.
- Чем больше нас будет, тем веселее пройдёт праздник! Не забудьте одеться тепло и взять с собой хорошее настроение, - сообщает администрация Советского района.
Представления пройдут по следующему графику:
Возрастное ограничение: 0+.
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