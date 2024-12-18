18 декабря

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В Советском районе Улан-Удэ рассказали о графике ёлок

В Советском районе Улан-Удэ рассказали о графике ёлок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Представления также пройдут на дворовых территориях

В Улан-Удэ опубликован календарь новогодних мероприятий Советского района. В преддверии Нового года, с 20 декабря во детских площадках и площадях пройдут новогодние представления.

- Чем больше нас будет, тем веселее пройдёт праздник! Не забудьте одеться тепло и взять с собой хорошее настроение, - сообщает администрация Советского района.

Представления пройдут по следующему графику:







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Улан-Удэ Советский район ёлка Новый год

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