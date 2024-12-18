В Советском районе Улан-Удэ рассказали о графике ёлок

В Улан-Удэ опубликован календарь новогодних мероприятий Советского района. В преддверии Нового года, с 20 декабря во детских площадках и площадях пройдут новогодние представления.- Чем больше нас будет, тем веселее пройдёт праздник! Не забудьте одеться тепло и взять с собой хорошее настроение, - сообщает администрация Советского района.Представления пройдут по следующему графику: